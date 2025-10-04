Penal de Bagua Grande: joven venezolana intentó ingresar droga oculta en sus partes íntimas

Foto Defensoría del Pueblo

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras una minuciosa revisión frustró el ingreso de droga al establecimiento penitenciario Bagua Grande, ubicado en la región Amazonas.

La mercancía ilícita iba a ser ingresada al centro carcelario, el pasado miércoles 01 de octubre, por una ciudadana venezolana que llevaba la droga oculta en sus partes íntimas.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Según se conoció, la joven Betzel Pérez Golindano, aprovechando el día de visitas, intentó llevar la mercancía a su pareja Jhuberth Linares Quispe, recluido por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Tras el hallazgo, los agentes del INPE activaron los protocolos de seguridad y se comunicó el hecho a los representantes de la Fiscalía y la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.