Alarma en Junín tras registrarse segundo caso de tos ferina: se trata de un bebé de 28 días

Según primeras informaciones, un bebé de 28 días de nacido fue diagnosticado con tos ferina, es el segundo caso que se presenta en la región Junín en menos de tres meses. El menor llegó al mundo en el centro de salud La Libertad, en la cooperativa Santa Isabel.

Tras conocerse la tarde de ayer este segundo caso, se realizó inmediatamente el cerco epidemiológico por inmediaciones del mercado Modelo, por la gran afluencia de personas, el menor vive a una cuadra; se visitaron 1200 casas y se vacunó a 20 niños.

CASA POR CASA

Asimismo, se intensificaron las campañas de vacunación, casa por casa, en Huancayo, El Tambo y Chilca, donde se busca vacunar principalmente a niños menores de 5 años. La inmunización es la única manera de frenar la enfermedad, manifiestan los médicos.

“La tos ferina puede empezar como un resfriado, con una tos paroxísticas, que no para y el bebé sufre falta de aire, se desespera y hasta presenta un color azulado en la boca y dedos, además se escucha un silbido en los pulmones”, dijo la enfermera Ananí Basaldúa.