Región Junín: caída de vehículo al río Mantaro deja tres policías heridos y uno desaparecido

Según primeras informaciones, un vehículo que transportaba cinco policías se despistó y cayó al río Mantaro, a la altura del kilómetro 13 de la carretera La Oroya - Huari, en la provincia de Yauli, región Junín.

Cuatro de los ocupantes lograron salir con vida; pero uno de los efectivos, identificado como Miguel Vilca, permanece desaparecido. Los heridos fueron trasladados al Hospital EsSalud de La Oroya.

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

Kenn Ibarra, Zair Chamorro y Roly Guerrero Torres terminaron con lesiones de diversa consideración. Mientras el conductor del vehículo, Brayan López, resultó ileso. Se investigan las causas del accidente.

Equipos especializados en rescate inspeccionan la zona con apoyo de lanchas y brigadas de seguridad, mientras se coordina con las autoridades locales para intensificar la búsqueda del policía desaparecido.