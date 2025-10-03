INDECI anuncia simulacro nacional multipeligro para el 13 de octubre

El ejercicio se realizará a las 8:00 p. m. y busca fortalecer la preparación de la población y las instituciones ante emergencias.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recordó que el próximo lunes 13 de octubre, a las 8:00 de la noche, se llevará a cabo el tercer Simulacro Nacional Multipeligro del año. La jornada se desarrollará bajo el lema “Por un país preparado” y busca reforzar las capacidades de respuesta tanto de la población como de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Un ejercicio que prepara frente a diversos escenarios

Este simulacro tiene un enfoque multipeligro, ya que considera situaciones de riesgo frecuentes en el país como sismos, tsunamis, huaicos, deslizamientos, inundaciones, incendios urbanos, lluvias intensas, entre otros. Cada gobierno regional ha definido el tipo de peligro que se ensayará en su jurisdicción, priorizando los escenarios más recurrentes y dañinos para su población.

INDECI resaltó la importancia de que cada familia cuente con un Plan Familiar de Emergencia, que incluya roles asignados, puntos de encuentro y la preparación de una mochila de emergencia con artículos básicos. La participación activa en este ejercicio permitirá a los hogares medir su nivel de organización y capacidad de respuesta ante una eventual emergencia real.

El simulacro se realizará en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, fecha que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de estar prevenidos. INDECI exhortó a la población, instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales de todo el país a sumarse activamente a esta jornada nacional de preparación.