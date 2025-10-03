Beca 18-2026: último día para inscribirse al examen de preselección

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) recordó que este domingo 5 de octubre a las 11:59 p.m. vence el plazo para registrarse al Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026. El trámite se realiza únicamente de manera virtual, sin costo alguno, a través del Módulo de Inscripción del Pronabec.

Modalidades y requisitos para participar

El concurso contempla 10 modalidades distintas, cada una con requisitos específicos. Por ejemplo, la modalidad Ordinaria exige tener menos de 22 años, pertenecer al tercio superior en los dos últimos años de secundaria y estar clasificado en el Sisfoh como pobreza o pobreza extrema. También se encuentran modalidades especiales como Vraem, Huallaga, Fuerzas Armadas, Repared, Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), Pueblo Afroperuano (PA), Hijos de Docentes y Protección para jóvenes bajo tutela del Estado.

Pasos básicos para el registro

Para completar la inscripción debes reunir los documentos solicitados según la modalidad elegida y luego ingresar al Módulo de Inscripción. Se recomienda tener a la mano el DNI, un número de celular, correo electrónico personal y, si eres menor de edad, también el correo de un adulto responsable. Pronabec aconseja no esperar al último día para registrarse y revisar previamente las pautas técnicas disponibles en su página oficial.

Becatón presencial como apoyo

En caso no tengas acceso a Internet o enfrentes dificultades durante el registro, podrás acercarte a la última Becatón este sábado 4 y domingo 5 de octubre en la sede central del Pronabec (Av. Paseo de la República 3755, San Isidro). Allí, personal de la institución y becarios voluntarios brindarán orientación directa y asistencia para culminar el proceso. Para más consultas, están disponibles la línea gratuita 0800 000 18, el WhatsApp 914 121 106 y la página oficial de Facebook de Pronabec: www.facebook.com/PRONABEC.