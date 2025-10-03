Intervienen a supuesta gitana en el Cusco: estafaba con "la limpia para la buena suerte"

Tras un paciente seguimiento, la policía detuvo a una ciudadana chilena por presuntamente estafar a varias personas en el Cusco. La mujer, que se identificaba como gitana, ofrecía hacer limpias efectivas para la buena suerte.

Sus “trabajos” costaban 50 soles, pero durante el ritual la mujer se apoderaba de los objetos de valor de sus víctimas. La extranjera fue identificada como Angélica González (35), quien recorría la ciudad buscando clientes.

UNIDAD DE FLAGRANCIA

Durante la intervención la mujer negó reiteradamente dedicarse a ese tipo de trabajos y que estaba visitando la ciudad, que era turista, pero una de sus víctimas, a quien le robó más de 500 soles de su billetera, la reconoció plenamente.

Tras el registro e identificación, la ciudadana chilena fue trasladada a la unidad de flagrancia de la Policía Nacional del Perú, donde se continuará con las investigaciones y se espera que más afectados presenten sus denuncias.