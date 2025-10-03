Nacionales

Controversia en Arequipa por implementación de Educación Sexual Integral en colegios

Mientras el Gobierno Regional defiende la medida como herramienta preventiva, sectores críticos advierten sobre posibles exposiciones inapropiadas para adolescentes.

La implementación de la Ordenanza Regional N.° 538, que establece la Educación Sexual Integral (ESI) en Arequipa, ha generado un intenso debate entre autoridades, padres de familia, congresistas y organizaciones sociales. La medida, aplicada de manera progresiva en 133 colegios piloto bajo supervisión de las 10 UGEL de la región, busca prevenir embarazos adolescentes y casos de violencia sexual, aunque algunos sectores advierten sobre contenidos inapropiados para menores.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) defendió la norma, señalando que el plan educativo incluye talleres comunitarios y asistencia técnica para colegios y centros de salud, con el objetivo de proteger la salud y el futuro de los adolescentes. La gerenta regional de Educación, Cecilia Jarita, indicó que esta iniciativa pretende ser un modelo contextualizado a la identidad y cultura regional, con la intención de que otras regiones lo adopten.

RESPALDO Y CRÍTICAS

Organizaciones sociales como el Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Fordes) respaldan la ESI, argumentando que es una herramienta esencial para que los jóvenes tomen decisiones responsables sobre su cuerpo y su vida, según explicó su presidenta Mercedes Neves. Por su parte, exfuncionarias como Patricia Salas destacan que la información científica y clara facilita la prevención de riesgos y refuerza los derechos de los adolescentes.

En contraste, congresistas y asociaciones de padres cuestionan la medida. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, sostiene que la ESI vulnera la Constitución y la patria potestad, y criticó la falta de debate previo a la aprobación de la ordenanza.

Por esta razón, este viernes 3 de octubre, la Comisión de Mujer y Familia del Congreso realizó una audiencia pública en Arequipa para discutir el tema, donde educadores, líderes religiosos y padres de familia expresaron su rechazo, mientras autoridades clave como el gobernador no asistieron al encuentro.

