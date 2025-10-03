Bus de un grupo de cumbia se despista y cae a abismo en Canta: vecinos auxilian a los heridos

Según primeras informaciones, un bus que transportaba a los integrantes del grupo de cumbia sanjuanera ‘Óscar Manuel Valdiviezo y su historia romántica’ se despistó y cayó a abismo en Canta.

Tras el accidente, los integrantes del conjunto musical fueron auxiliados por vecinos y serenos del distrito de Santa Rosa de Quives, los heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano.

PARTE MÉDICO

Afortunadamente no se registraron fallecidos. La mayoría de los músicos fueron atendidos por contusiones y heridas leves, por lo que fueron dados de alta a las horas, según el parte médico.

La agrupación de cumbia se dirigía a la ciudad de Huánuco, donde tenía previsto ofrecer un concierto en la Plaza de Armas del distrito de Churubamba. Pero a las 6:40 a.m. tuvieron el accidente.