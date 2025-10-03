Paro en Cajamarca: rondas campesinas anuncian protestas desde el 6 de octubre

Las rondas campesinas y urbanas de Cajamarca anunciaron un paro regional para el próximo lunes 6 de octubre, con bloqueos en seis vías estratégicas. La medida fue confirmada por dirigentes de la Federación de Rondas Campesinas y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC-Perú), quienes señalaron que la movilización busca visibilizar demandas históricas de la región.

BLOQUEO EN CARRETERAS

Según Johan Fernández, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, los piquetes se instalarán en Chiple, Chamaya, Cutervo, Chota, El Empalme y Chilete, lo que afectará el tránsito en la región. Entre los principales reclamos figura la culminación de la carretera Longitudinal de la Sierra, en tramos como Chiple-Cutervo–Cochabamba, Lajas-Chota, Bambamarca-Cajamarca, Cajabamba-Cajamarca, Chota-Chongoyape y Cutervo-Cuyca.

El dirigente advirtió que la paralización será “contundente” y busca llamar la atención del Gobierno Central para que se atiendan de manera inmediata las necesidades de la población, en especial el avance de obras de infraestructura vial.

RECHAZO A LA MINERÍA ILEGAL

Aladino Fernández, vicepresidente de la CUNARC-Perú, indicó que la protesta también exige acciones contra la minería ilegal y la violencia que afecta a comunidades locales. Además, adelantó que las rondas se preparan para una jornada nacional de lucha el 17 de noviembre, acordada en la Segunda Asamblea Nacional de Rondas Campesinas.

Los dirigentes remarcaron que el paro en Cajamarca es una medida regional que forma parte de un calendario de protestas más amplio, con el objetivo de presionar al Ejecutivo a dar soluciones concretas a los problemas estructurales de la región.