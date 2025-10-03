Cómo realizar el retiro de mi AFP: consulta con tu DNI el cronograma oficial y fechas para registrar solicitud

El octavo retiro de AFP 2025 ya es una realidad. Tras la aprobación en el Congreso y el respaldo del Ejecutivo, los afiliados podrán retirar hasta 4 UIT (S/ 21,400) de sus fondos de pensiones. El proceso de registro comenzará el 21 de octubre de 2025, siguiendo un cronograma definido por el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

FECHAS Y CRONOGRAMA DE RETIRO

La SBS anunció que el calendario de registro se realizará en cuatro etapas:

- Inicio el 21 de octubre con los DNI terminados en 0.

- Fechas continuas para los siguientes dígitos.

- Una tercera ventana habilitada a finales de noviembre.

- Una cuarta oportunidad libre del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

El dinero será entregado en hasta 4 armadas de 1 UIT cada una, con depósitos que se realizarán 30 días después de la solicitud.

PASOS PARA REGISTRAR TU SOLICITUD

El trámite se hará en la página oficial de la Asociación de AFP:

1. Ingresa a la web habilitada para el retiro.

2. Registra tus datos personales y tu cuenta bancaria.

3. Indica el monto a retirar (máximo 4 UIT).

4. Verifica y confirma tu solicitud.

5. Haz seguimiento en línea hasta la acreditación del dinero.

El retiro es intangible, lo que significa que no podrá ser retenido por deudas, salvo en casos de pensión de alimentos, donde se permitirá hasta una retención del 20%.

Además, los afiliados que no recuerden a qué AFP pertenecen pueden consultar en el portal de la SBS – Situación Previsional, disponible las 24 horas, o llamar gratuitamente al 0800-10840 para recibir asistencia.