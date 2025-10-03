Junín: sujeto que golpeaba e insultaba a sus padres fue condenado a nueve años de prisión

Lizandro Callaui, de 48 años, fue condenado a nueve años de cárcel por agredir a sus padres, el suceso se registró en la provincia de Jauja, región Junín. Trascendió que los progenitores sufrían violencia física y psicológica desde hace varios años.

Se conoció que los ataques se registraban cuando el acusado estaba ebrio. Incluso, en más de una ocasión utilizó objetos contundentes para golpear a sus progenitores, quienes por miedo o dependencia económica no denunciaban el hecho.

SITUACIONES DE RIESGO

Durante el juicio, el abogado del procesado señaló que su patrocinado lamentablemente padecía de una enfermedad que lo llevaba a veces a actuar con violencia contra personas cercanas, pero no presentó pruebas médicas respecto a esa dolencia.

Con las evidencias reunidas durante el proceso, que duró once meses, los integrantes del Primer Juzgado Unipersonal determinaron cárcel efectiva para el agresor y así evitar situaciones de riesgo para los padres, que evitaron declarar a la prensa.