Cardenal Carlos Castillo es internado de urgencia tras descompensación en Iquitos

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, fue internado de urgencia tras sufrir una descompensación durante su participación en la Cumbre Amazónica del Agua, que se desarrolla en Iquitos. Su eminencia recibió atención médica inmediata y trasladado en una clínica local.

Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, confirmó que el cardenal se encuentra estable y de buen ánimo. “Ha almorzado de manera normal y se encuentra en reposo”, indicó, señalando que Castillo también enviará un mensaje a los fieles y conducirá su meditación nocturna por el Mes Morado tras su recuperación.

El incidente ocurrió durante la Cumbre Amazónica del Agua, evento que reúne a más de 300 participantes de 10 países y que busca promover el diálogo ante la crisis hídrica en la región amazónica. Además del cardenal Castillo, también participa el cardenal peruano Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

UNA CUMBRE POR LA AMAZONÍA Y EL AGUA

Organizada por la Vicaría del Agua del Vicariato Apostólico de Iquitos, la cumbre congrega a representantes eclesiales, académicos y ambientales que discuten estrategias de conservación y manejo sostenible de los recursos hídricos. La jornada continuará hasta este viernes con talleres, conferencias y mesas de diálogo.

