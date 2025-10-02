Provincia de Pataz: prorrogan por 60 días estado de emergencia para luchar contra la minería ilegal

El Ejecutivo amplió por 60 días, a partir del 6 de octubre del 2025, el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, y dispuso que las Fuerzas Armadas mantengan el orden interno, con la finalidad de enfrentar a los grupos dedicados a la minería ilegal.

Mediante el Decreto Supremo 122-2025-PCM, publicado esta mañana en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se indica que durante la nueva prórroga se declara la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, desde las 22:00 hasta las 05:00 horas.

COMANDO UNIFICADO

Se retira de esta disposición a las farmacias y boticas, que pueden brindar atención de acuerdo con la norma de la materia. También se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asume el Comando Unificado en la provincia de Pataz, de acuerdo a las normas que precisan los alcances del comando en acciones y operaciones militares en zonas declaradas en estado de emergencia, informa Andina.