Pescadores artesanales levantan paro tras acuerdo con Produce sobre veda de la pota

Tras 48 horas de paralización, los pescadores artesanales de pota llegaron este miércoles a un acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), lo que permitió levantar los piquetes y bloqueos que mantenían en diferentes puntos de Paita, La Unión, Bajo Piura y Sechura.

El consenso fue alcanzado en una mesa de diálogo entre los dirigentes pesqueros y el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, e incluye el traslado de la veda de la pota al mes de noviembre, así como la autorización de cinco salidas fijas para la pesca en lo que resta del año: dos en octubre, una en noviembre y dos en diciembre.

Adicionalmente, los pescadores deberán entregar tres especímenes completos en coolers para la realización de estudios científicos sobre el recurso marino.

NUEVA REUNIÓN

Con este acuerdo, los gremios dieron por concluida su medida de fuerza y confirmaron que el 13 de octubre se llevará a cabo una nueva reunión para dar seguimiento a los compromisos adoptados.