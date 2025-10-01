Jaén vuelve a tener vuelos: Aeropuerto reabrirá en octubre tras tres años cerrado

El aeropuerto Fernando Belaúnde Terry de Jaén, en Cajamarca, reabrirá en la segunda semana de octubre luego de permanecer cerrado por casi tres años debido a obras en la pista de aterrizaje. El anuncio lo realizó el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, durante una visita oficial al terminal aéreo para constatar la culminación de los trabajos de rehabilitación.

VENTA DE PASAJES

El titular del MTC precisó que la aerolínea LATAM iniciará la venta de pasajes desde mañana y que los vuelos llegarán nuevamente a Jaén a partir del 1 de noviembre. Esta reapertura es considerada clave para dinamizar el turismo y las actividades comerciales en la región, tras el prolongado cierre que afectó a provincias vecinas como San Ignacio, Chachapoyas y Cutervo.

“La obra inicialmente fue proyectada para pocos meses, pero se extendió por casi tres años, lo que impactó negativamente en la economía local”, recordó el ministro Sandoval, quien destacó que la reapertura permitirá recuperar la conectividad aérea en el nororiente del país.

CUESTIONAMIENTOS LOCALES

Durante su visita, el ministro también se pronunció sobre la ausencia del alcalde provincial de Jaén en la ceremonia de reapertura. Aclaró que se cursaron invitaciones a todas las autoridades locales y regionales, y que la participación fue decisión de cada representante.

Respecto a las denuncias de las rondas campesinas contra CORPAC, Sandoval aseguró que la obra se ejecutó conforme a los expedientes técnicos y presupuestos aprobados. “Rechazamos la violencia como método de presión. Si hay presuntas irregularidades, estas serán sometidas a una auditoría técnica y financiera para garantizar la transparencia”, subrayó el funcionario.