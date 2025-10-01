Retiro AFP 2025: cronograma oficial para solicitar el desembolso según el último número de tu DNI

El cronograma para el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya fue publicado de manera oficial. Al igual que en anteriores procesos, el registro de solicitudes se organizará según el último dígito del DNI de los afiliados, medida que busca garantizar el orden y evitar aglomeraciones.

De acuerdo con la Asociación de AFP y las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los afiliados podrán retirar hasta 4 UIT (S/ 21,400 por persona). El proceso iniciará el 21 de octubre de 2025 y se desarrollará de manera escalonada en varias fechas.

Cronograma de registro de solicitudes:

DNI con letra: 21 de octubre o 19 de noviembre.

DNI terminado en 0: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Además, se habilitará una “ventana libre” del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, en la que cualquier afiliado que no haya podido registrar su solicitud en su fecha asignada podrá hacerlo sin restricción de dígito.