Transfieren más de S/ 3.5 millones a EPS Grau para mejorar el sistema de alcantarillado en Máncora

Con el objetivo de mejorar con celeridad el sistema de alcantarillado del turístico distrito de Máncora, provincia de Talara, región Piura, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) destinó una transferencia financiera de S/ 3,549,504 a favor de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. EPS Grau.

La entrega de los recursos, que se oficializó a través de la publicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000080-2025-OTASS-PE en el diario El Peruano, servirá para financiar la ejecución de la ficha técnica “Construcción de línea de impulsión, estación de bombeo de desagüe y adquisición de estación de bombeo de desagüe en el sistema de alcantarillado de las estaciones de bombeo de aguas residuales Centro Veraniego, N° 01 y N° 02 de Máncora” (CUI N° 2705267)

“Esta inversión, que beneficiará a más de 14,800 habitantes que contarán con un sistema de alcantarillado más seguro y eficiente, permitirá atender un problema crítico en Máncora, asegurando un mejor servicio, protegiendo la salud pública y preservando el entorno turístico de la zona”, afirmó el presidente ejecutivo del OTASS.

MEJORAS EN LOS SERVICIOS URBANOS Y TURÍSTICOS DEL DISTRITO

Hay que destacar que esta transferencia forma parte de las acciones de fortalecimiento de capacidades que impulsa la entidad para garantizar la sostenibilidad de las EPS y la prestación de servicios de calidad.

Uno de los principales impactos de esta mejora es que se reducirá la ocurrencia de aniegos y desbordes de aguas residuales, problemas que venían afectando zonas urbanas y turísticas de Máncora, ya que se repondrá el equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo críticas (EBAR N° 01, N° 02 y Centro Veraniego), además de reubicar líneas de impulsión deterioradas.

La intervención contribuirá a la continuidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, mejorando la calidad de vida de la población y fortaleciendo el atractivo turístico del distrito.

Cabe resaltar que, con este financiamiento, OTASS reafirma su rol como organismo técnico especializado en apoyar a las EPS municipales y bajo administración concursal, mediante asistencia técnica y financiera, para enfrentar los retos del saneamiento urbano en el país.