Bloquean tramo de la Panamericana Sur: pescadores impiden libre tránsito vehicular

Decenas de pescadores artesanales bloquearon un tramo de la Panamericana Sur a la altura de Pucusana, esto con el propósito de alzar su voz contra el Gobierno de Dina Boluarte y exigirle un trabajo esencial para luchar contra la criminalidad.

NO DEJARON QUE PASARÁN VEHÍCULOS

La medida adoptada sucedió en el kilómetro 61 de la Panamericana Sur, donde quemaron llantas y así lograron impedir el libre tránsito vehicular en ambos sentidos, dejando a la deriva por varias horas a los choferes que utilizaban la autopista.

El reclamo no solo fue para exigir mayor seguridad en el territorio peruano, sino que también, un llamado al Ministerio de la Producción (Produce) para llegar a un acuerdo sobre la veda de la pota, que interpuso la cartera ministerial.

Cabe mencionar que, esta situación no solo ha sucedido en el sur de Lima, sino que, pescadores artesanales de Piura bloquearon diversas vías, y anunciaron un paro de 48 horas, el cual podría extenderse a más tiempo, si el Ejecutivo no atiende sus demandas.