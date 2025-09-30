Trujillo: Fiscalía inicia investigación preliminar contra trabajador de la Sunat que lanzó frases racistas

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de La Libertad inició una investigación preliminar contra Jorge Luis Silva Cabrera, trabajador de la Sunat, tras lanzar frases racistas en agravio de una usuaria en una tienda de abarrotes de Trujillo.

El incidente ocurrió el miércoles 24 de septiembre, cuando Silva Cabrera, al ser rozado levemente por la usuaria en un establecimiento, reaccionó de manera desproporcionada y comenzó a proferir expresiones racistas, a pesar de que la mujer se disculpó asegurando que no había sido su intención incomodarlo.

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Milagros Vera Mendoza y su adjunto Alexsander Vega López, quienes han dispuesto la recepción de declaraciones de la víctima y del agresor en la sede fiscal de Trujillo.

Además, se utilizarán las grabaciones de videovigilancia del establecimiento como prueba clave para esclarecer los hechos y se realizarán las diligencias adicionales que la Fiscalía considere necesarias.

EL RACISMO ES PENADO CON CÁRCEL

El caso se volvió viral en redes sociales, generando indignación y rechazo de la población, lo que motivó la visibilidad del hecho y la intervención inmediata de la Fiscalía. El delito de racismo está tipificado en el Código Penal y puede ser sancionado con hasta tres años de privación de libertad.