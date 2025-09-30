Feriados en octubre 2025: conoce qué días no se trabajará

El mes morado no trae grandes sorpresas en materia de descanso oficial. El único feriado nacional de octubre será el miércoles 8, fecha en la que se conmemora el Combate de Angamos (1879), episodio fundamental de la Guerra del Pacífico. Ese día, instituciones públicas y las Fuerzas Armadas rendirán homenaje al contralmirante Miguel Grau, considerado el máximo héroe naval del país por su sacrificio en defensa de la patria.

¿Qué derechos laborales aplican en un feriado?

De acuerdo con la legislación vigente (Decreto Legislativo N° 713), todo trabajador tiene derecho a gozar de su remuneración íntegra en un feriado, incluso si no labora. Sin embargo, quienes presten servicios en esas fechas sin descanso sustitutorio deben recibir el pago del día, más otro equivalente, y una sobretasa del 100 %. Es decir, se reconoce el doble del salario diario, además de la remuneración ordinaria.

En el caso de labores esenciales —como salud, transporte, electricidad, limpieza pública, expendio de alimentos y seguridad—, la actividad no se detiene. Allí, los empleadores tienen la obligación de compensar el esfuerzo adicional de sus trabajadores. De no hacerlo, incurren en una infracción laboral muy grave, sancionada con multas que varían entre S/1,058 y S/24,163, según el tamaño de la empresa.

Feriados que restan en 2025

Tras el Combate de Angamos, el calendario oficial contempla cuatro feriados más antes de cerrar el año: el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), el 8 y 9 de diciembre (Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho, respectivamente) y el 25 de diciembre (Navidad). A diferencia de los feriados, los llamados “días no laborables” son aplicables solo al sector público y deben ser compensados con horas adicionales en jornadas posteriores, sin ningún pago extra.