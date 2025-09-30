Cuatro áreas naturales de Perú ingresan al “Top 100 Stories” de turismo sostenible

El Perú volvió a destacar en el escenario internacional tras ser incluido en la lista “Top 100 Stories” de Green Destinations, que distingue las experiencias más inspiradoras de turismo sostenible en el planeta. En una ceremonia celebrada en Francia, el Parque Nacional Huascarán, la Reserva Nacional de Lachay, el Parque Nacional Tingo María y la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau recibieron este reconocimiento por sus iniciativas que integran conservación, desarrollo comunitario e inclusión.

EXPERIENCIAS QUE INSPIRAN

Cada área natural protegida fue reconocida por proyectos específicos:

1. Huascarán: la “Ruta del Cambio Climático”, que educa a 50 mil visitantes al año y logró reducir un 22% de residuos por visitante en 2024.

2. Lachay: recorridos sensoriales inclusivos para personas con discapacidad visual, en alianza con Cercil y Mincetur.

3. Tingo María: modelo de conservación que garantiza agua limpia a 1,500 familias y fomenta bioemprendimientos de apicultura y agroturismo.

4. Mar Tropical de Grau: cogestión con pescadores artesanales que combina pesca sostenible y turismo vivencial.

CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

El presidente del Sernanp, José Carlos Nieto Navarrete, destacó que este reconocimiento es fruto del trabajo conjunto entre Estado y comunidades. “La conservación es para la gente y por la gente”, señaló, subrayando que estos logros reflejan cómo el turismo sostenible no solo preserva ecosistemas, sino que también impulsa inclusión social y empleo digno.

Con este premio, el Perú se coloca a la altura de países como Brasil, Francia, Italia y Japón, consolidando su posición como referente mundial en turismo responsable. Las áreas reconocidas se convierten en una vitrina que demuestra cómo la naturaleza y las comunidades pueden avanzar juntas frente a los retos del cambio climático y el desarrollo económico.