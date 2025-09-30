Se olvidó de apagar el microfóno: fiscal de Virú es detenido tras ser descubierto pidiendo coima en plena audiencia virtual

William Salinas Anastacio fue capturado luego de que, sin cerrar su micrófono, se escuchara cómo negociaba dinero para liberar a dos menores detenidos con explosivos.

El Ministerio Público anunció medidas urgentes tras la detención preliminar de William Fernando Salinas Anastacio, fiscal provincial titular de Virú (La Libertad), acusado de solicitar y recibir una coima a cambio de favorecer a dos menores implicados en un caso de tenencia ilegal de explosivos.

El escándalo se desató el pasado 25 de septiembre, durante una audiencia judicial, cuando Salinas olvidó cerrar su micrófono y dejó al descubierto una conversación telefónica en la que negociaba el pago de un soborno para disponer la liberación de los adolescentes. Según un reporte de RPP, el fiscal incluso habría exigido que el monto acordado fuera duplicado.

FISCAL FUE INTERVENIDO

Tras conocerse el hecho, la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad coordinó de inmediato con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), solicitando al Poder Judicial la detención del magistrado, que fue ejecutada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

“El caso es grave y contrario a los principios de nuestra institución, pero debe quedar claro que se trata de un hecho aislado”, declaró Luis Gustavo Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Asimismo, enfatizó que el Ministerio Público garantiza un proceso riguroso y sanciones ejemplares.

La investigación continúa su curso mientras Salinas Anastacio permanece detenido de manera preliminar.