Elecciones 2026: ONPE habilita sitio web con calendario, cargos y resultados en línea

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó una plataforma digital destinada a brindar información clara y actualizada sobre las Elecciones Generales 2026. Este espacio reúne datos esenciales para los ciudadanos, como el horario de sufragio (de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.), el padrón electoral que bordea los 27 millones de votantes y la lista de cargos en disputa: un presidente de la República, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes al Parlamento Andino.

Con el lema “Votar es tu poder de elegir”, la institución ha reunido en un solo portal contenidos sobre la jornada electoral, los avances tecnológicos implementados, así como enlaces para capacitación de miembros de mesa y la futura activación de la opción para seleccionar el local de votación. También se incorpora una sección de noticias oficiales que busca mantener informada a la población durante todo el proceso.

Calendario electoral y herramientas de consulta

Entre los materiales descargables se encuentran guías sobre la elección presidencial y congresal, además de las características del voto válido y de la cédula de sufragio. Asimismo, se difunden las principales fechas del calendario: primarias el 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2025, los comicios generales el 12 de abril de 2026 y, de ser necesario, una segunda vuelta programada para el 7 de junio.

El organismo electoral también dispondrá de un sistema de resultados en línea, que permitirá seguir el avance del conteo en tiempo real conforme las actas sean procesadas en los centros de cómputo de todo el país. Paralelamente, se han preparado materiales de capacitación en distintos formatos, dirigidos a electores, personeros y miembros de mesa, con el objetivo de simplificar la participación de todos los actores el día de la votación.

Capacitación, atención ciudadana y voto digital

La ONPE ha puesto a disposición el portal ONPEduca, que ofrece cursos virtuales con información necesaria para ejercer el derecho al sufragio de manera responsable. En paralelo, se ha implementado un servicio de atención omnicanal —que integra llamadas, correos electrónicos y consultas en redes sociales— con el propósito de responder de forma rápida y uniforme a las inquietudes de la ciudadanía.

El nuevo portal también contiene material audiovisual sobre el piloto de voto digital, una modalidad voluntaria y progresiva que se aplicará en grupos priorizados con dificultades para movilizarse hasta sus centros de sufragio. Además, desde esta plataforma los usuarios podrán verificar si tienen multas electorales, realizar trámites relacionados con el DNI y acceder al aplicativo Claridad, que expone en línea la información sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas.

Con estas iniciativas, la ONPE busca fortalecer la transparencia, combatir la desinformación —a través de #ONPEchequea y el Observatorio Interamericano contra la Desinformación Electoral— y garantizar que los electores acudan informados y preparados a las urnas en 2026.