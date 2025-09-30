Retiro AFP 2025: sigue el paso a paso para acceder hasta 4 UIT según reglamento de la SBS

La SBS oficializó el reglamento operativo para el retiro AFP 2025, en el marco de la Ley N° 32445, que autoriza a los aportantes disponer hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21,400. La medida busca otorgar liquidez a trabajadores activos, desempleados y jubilados, quienes podrán presentar sus solicitudes de manera virtual o presencial.

PASO A PASO PARA SOLICITAR EL RETIRO AFP 2025

Los afiliados podrán iniciar el trámite desde el 21 de octubre de 2025 y tendrán un plazo de 90 días para presentar su solicitud. El procedimiento contempla:

- Verificar y actualizar datos personales y de contacto en la AFP.

- Ingresar la solicitud de retiro extraordinario, indicando el monto deseado (hasta 4 UIT).

- Esperar la confirmación de recepción de la AFP.

- Planificar los desembolsos, que se realizarán en cuatro cuotas de 1 UIT cada 30 días.

- Desistir de la solicitud, si se desea, hasta diez días antes de cualquier pago.

CRONOGRAMA DE PAGOS Y CONDICIONES ESPECIALES

El desembolso se hará en cuatro cuotas mensuales:

Primera cuota: hasta 1 UIT, dentro de los 30 días posteriores a la solicitud.

Segunda cuota: 1 UIT, 30 días después de la primera.

Tercera cuota: 1 UIT, 30 días tras la segunda.

Cuarta cuota: hasta 1 UIT o el remanente, 30 días tras la tercera.

Las AFP coordinarán con bancos y entidades financieras para asegurar que todos los afiliados reciban los pagos sin retrasos, incluyendo a quienes residen en el extranjero. Además, podrán retener hasta un 30% de los desembolsos en caso de deudas alimentarias, según mandatos judiciales.

El reglamento también establece protocolos para afiliados en el extranjero o con impedimentos físicos, garantizando la seguridad y autenticidad de cada trámite. La actualización del valor de la UIT vigente será clave para calcular correctamente los montos a retirar.