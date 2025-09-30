Oleajes anómalos persistirán en todo el litoral hasta el 6 de octubre

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que los oleajes anómalos persistirán en los litorales norte, centro y sur hasta el próximo 6 de octubre. El organismo detalló las condiciones específicas para cada zona y brindó medidas de prevención para evitar accidentes.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry (La Libertad), continuará el oleaje de ligera intensidad del suroeste hasta el martes 30 de septiembre, reapareciendo desde la tarde del viernes 3 de octubre.

Para el litoral centro, al sur de Salaverry hasta el Callao proseguirá este fenómeno hasta el 30 de septiembre, mientras que al sur del Callao hasta San Juan de Marcona en Ica mantendrá oleaje ligero del suroeste.

Recomendaciones y llamado a la población

Estos oleajes tendrán mayor impacto en las áreas con playas abiertas o semi-abiertas con orientación suroeste. La Marina de Guerra recomendó a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo acatar las medidas de seguridad que se dispongan.

La institución exhortó a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y daños personales o materiales.