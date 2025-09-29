Ni los animales se salvan de la criminalidad: roban casa de perrito policía en Chiclayo

La ola de inseguridad ciudadana no solo azota a la población, sino que también a los animales. En Chiclayo, un hecho insólito alertó a los residentes de distrito José Leonardo Ortiz, después de que se reportara el robo de la casa de un perrito policía.

MOMENTOS DEL HURTO DE LA VIVIENDA DEL CAN

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de un predio, se observa como un desconocido llega hasta el hogar del can identificado como ´Pinto’ en horas de la tarde del último sábado 27 de setiembre.

Al ver que nadie lo estaba observando, el hombre tomó la casa de manera del animal y lo levantó. Una vez con el botín en sus manos, decidió escapar del lugar del atraco con rumbo desconocido, sin embargo, todos sus movimientos fueron captados.

El hecho sucedió cuando el perrito policía se encontraba realizando un patrullaje con los agentes de la comisaría José Leonardo Ortiz. Al enterarse de los hechos, los moradores decidieron organizarse para otorgarle una nueva vivienda al can.