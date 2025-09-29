Delincuencia no cesa en Piura: con arma en mano asaltan pollería de alcalde

La ola de inseguridad ciudadana le está ganando la batalla a las autoridades del país. Esta vez, criminales con armas en mano asaltaron la pollería de un alcalde en el distrito de La Unión en Piura, llevándose todo lo que encontraron a su paso.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las declaraciones de Julián Sernaqué, autoridad del centro poblados Los Canizales, los hampones irrumpieron en su establecimiento para encañonarlo de inmediato y no pueda solicitar ningún tipo de ayuda.

Asimismo, la autoridad precisó que las personas que lo acompañaron fueron despojadas de sus pertenencias rápidamente. “Me apuntaron directamente a la cabeza y me quitaron el celular. A los jóvenes también los encañonaron y les arrebataron sus cosas”.

Por último, el alcalde enfatizó que, en medio de la fuga de los criminales, los hampones realizaron una serie de disparos al aire, con el propósito de que los vecinos, no puedan comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP).