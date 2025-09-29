Amazonas: Enfrentamiento en operativo contra minería ilegal deja un muerto

Miembros de la Policía Nacional y el Ejército del Perú se enfrentaron a un grupo de personas en el río Santiago, como parte de un operativo contra la minería ilegal en la región Amazonas.

Durante la intervención, una persona murió y otras dos resultaron heridas. El operativo se realizó en la localidad de Fortaleza, donde los agentes habrían hallado a nativos awajún realizando extracción artesanal de oro, lo que desató un violento enfrentamiento.

PÁNICO EN RÍO

El tiroteo generó pánico entre las personas de lanchas que navegaban en el río. En las imágenes difundidas se aprecia a un grupo de mujeres que viajaba en estas embarcaciones gritando en medio de la balacera.

Lamentablemente, una bala alcanzó a un poblador, quien falleció, mientras que otros dos resultaron gravemente heridos. Las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud local, mientras las autoridades investigan los hechos.