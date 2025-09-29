Elecciones 2026: JNE instala 33 jurados especiales para proceso electoral

Los nuevos órganos se suman a los ya existentes y elevan a 60 el total de tribunales encargados de impartir justicia electoral en el país.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la creación de 33 Jurados Electorales Especiales (JEE) que tendrán la misión de administrar justicia electoral en primera instancia durante las elecciones generales del 12 de abril de 2026. La resolución que oficializa esta medida fue publicada en el diario oficial El Peruano y establece que la mayoría de estos órganos entrarán en funciones desde el 30 de septiembre, mientras que dos de ellos —Cajamarca y Lima Centro 2— se instalarán el 17 de noviembre.

Cobertura nacional y funciones clave

Los JEE estarán distribuidos en distintas localidades del país, entre ellas Bagua, Andahuaylas, Arequipa, Chota, Lambayeque, Piura, San Román y diversas jurisdicciones de Lima. Con esta conformación, el número total de tribunales electorales activos se eleva a 60, lo que permitirá al sistema electoral atender de manera más rápida y descentralizada los casos vinculados a propaganda, encuestas, neutralidad y uso de publicidad estatal.

Cada jurado está integrado por un juez superior, un fiscal superior y un ciudadano elegido por sorteo, garantizando así la participación tanto del sistema de justicia como de la sociedad civil. Su labor será clave para resolver controversias durante la campaña electoral, supervisar el correcto desarrollo de la propaganda política y vigilar el cumplimiento de las reglas de imparcialidad.

La instalación anticipada de estos órganos refuerza la preparación del proceso electoral de 2026, en el que los peruanos deberán elegir presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. Con este despliegue, el JNE busca asegurar transparencia, legalidad y un acceso más equitativo a la justicia electoral en todas las regiones del país.