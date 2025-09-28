Nacionales

Hace 48 minutos

Tumbes: Marina de Guerra detiene barco ecuatoriano que pescaba ilegalmente en mar peruano

La embarcación y su tripulación fue llevada al Puerto de La Cruz, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Zorritos, donde aplicaron los procedimientos de ley.

Foto Andina



Durante un patrullaje de rutina, personal de la Marina de Guerra del Perú descubrió e intervino un barco ecuatoriano que pescaba ilegalmente dentro del dominio marítimo nacional, en la región Tumbes.

En el interior de la embarcación “Mis Gemas III” viajaban cuatro tripulantes ecuatorianos, quienes reconocieron que no contaban con el permiso reglamentario para realizar faenas de pesca en el mar peruano.

PROCEDIMIENTOS DE LEY

Inmediatamente, el barco y su tripulación fue llevado al Puerto La Cruz, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Zorritos, donde los encargados aplicaron los procedimientos establecidos por la ley en estos casos.

Asimismo, las autoridades locales informaron a los representantes de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental sobre este suceso, con el fin de que se determinen las acciones correspondientes.


Temas Relacionados: DetenidosEcuatorianosMar PeruanoPescadoresTumbes

También te puede interesar:

BANNER