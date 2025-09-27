Condenan a madre y padrastro a cadena perpetua por fingir secuestro de adolescente en Trujillo

El Poder Judicial de Trujillo impuso cadena perpetua a Rodoil Paola Oballe Llocya y Franklin Rodríguez Castillo, tras comprobarse que ambos planearon y ejecutaron un secuestro simulado con fines extorsivos.

La sentencia, dictada por el Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia, constituye un precedente en la lucha contra delitos que atentan contra la niñez y la familia.

Secuestro simulado para extorsionar al padre

Según la investigación del Ministerio Público, la pareja organizó cada paso de la desaparición de la menor. Con amenazas y audios, exigieron al padre de la adolescente, Víctor Jaime Pairazaman Chiyo, el pago de 20 mil soles.

Para presionar, enviaron fotografías de la joven maniatada y con los ojos vendados, lo que llevó a la víctima a entregar un adelanto de 7 mil soles.

La denuncia se produjo el 7 de abril, cuando Pairazaman acudió a la Policía para revelar las extorsiones. Gracias a las primeras diligencias, la menor fue liberada en el óvalo La Marina, y poco después se detuvo a los responsables.

Pertenencia a organización criminal

Durante el proceso, la Fiscalía presentó pruebas que vinculan a los sentenciados con la organización criminal denominada “Los Injertos del Valle”.

Este elemento agravó la acusación y reforzó la tesis de que no se trataba de un hecho aislado, sino de una práctica delictiva organizada. El 12 de abril, la madre y el padrastro fueron capturados y enviados a penales distintos de la región de La Libertad.