Madre de 'El Monstruo' podría cumplir arresto domiciliario en Ica

Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno alias 'El Monstruo', podría cumplir arresto domiciliario en Ica. El requerimiento se presentó tras un ataque con explosivos hace un mes contra la vivienda originalmente propuesta en Carabayllo.

Según un oficio del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado de Piedra Ventanilla, al que accedió América Noticias, la mujer cumpliría la detención en el asentamiento humano Ana Jara Velásquez, en Ica.

Acusación y medida judicial

Hernández fue detenida en un megaoperativo el 3 de junio y enfrenta cargos por pertenecer a la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte". La medida de arresto domiciliario por 36 meses se basa en el hallazgo de cartuchos de dinamita en su vivienda y su presunta vinculación con la banda que lideraría su hijo, actualmente detenido en Paraguay.

Proceso de verificación y seguridad

La Dirección de Seguridad de Establecimientos Penales de Ica fue notificada para iniciar la ejecución de la medida, mientras vecinos del lugar afirmaron no conocer a la mujer ni haber sido informados sobre el mandato judicial.

Actualmente, Hernández permanece en la carceleta del Callao mientras se verifica si la nueva vivienda cumple con los requisitos mediante un informe policial especializado. El Poder Judicial solicitó a la Policía Nacional que adopte todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar el cumplimiento de la detención domiciliaria bajo su responsabilidad.