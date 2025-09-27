Panorama desolador en Paracas: fuertes vientos obligaron a suspender todo tipo de actividades

Alarma generó en Paracas los fuertes vientos registrados en la víspera. Turistas y delegaciones escolares que paseaban por el bulevar El Chaco, inmediatamente volvieron a sus hoteles como medida de prevención.

Asimismo, negocios y comercios cerraron sus puertas para prevenir daños, también porque no había gente en las calles. El fenómeno climatológico dejó un panorama desolador en la zona en cuestión de minutos.

BANDERA ROJA

Las autoridades señalaron que economía local, que depende mucho del turismo, se ve afectada por este tipo de fenómeno climático, cada vez más frecuentes. También se cancelaron tours y actividades al aire libre.

Por otro lado, la Capitanía de Puerto de Paracas suspendió las salidas al mar e izó la bandera roja. Varias embarcaciones quedaron varadas en la bahía, dejando sin sustento económico a cientos de pescadores.