Gobierno crea la reserva comunal Bajo Putumayo Yaguas en Loreto

El Gobierno estableció la reserva comunal Bajo Putumayo Yaguas sobre una superficie de 160,604.41 hectáreas en el distrito de Yaguas, provincia de Putumayo, departamento de Loreto, mediante el Decreto Supremo 020-2025-MINAM publicado en El Peruano.

La norma detalla que la reserva asegurará la conservación del patrimonio natural y cultural mediante la participación activa de comunidades nativas en la cogestión del área, fortaleciendo la gobernanza territorial con pertinencia cultural y lingüística.

Pueblos beneficiados y ecosistemas protegidos

El espacio conservará la diversidad biológica de las ecorregiones de bosques húmedos del Solimões-Japurá, río Amazonas y bosques inundables, beneficiando a comunidades de los pueblos indígenas bora, kichwa, murui-muinani, yagua, ocaina y ticuna.

Se protegerán y revalorizarán los conocimientos ancestrales para el bienestar de las poblaciones locales, manteniendo los derechos de propiedad preexistentes que se ejercerán en armonía con los objetivos de la reserva.

Reglas de aprovechamiento sostenible

Dentro de la reserva se permite el aprovechamiento de recursos naturales renovables con excepción del forestal maderable, preferentemente por poblaciones rurales vecinas que han realizado uso tradicional comprobado, ya sea con fines culturales o de subsistencia.

Exclusión de Bosques de Colina Baja-Eré Putumayo Cotuhé

Una disposición complementaria excluye específicamente el ecosistema frágil Bosques de Colina Baja-Eré Putumayo Cotuhé, incorporado en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles, para promover su gestión integral manteniendo su alto valor de conservación. Esta zona se encuentra categorizada como área de protección y conservación ecológica en la zonificación forestal de Loreto.