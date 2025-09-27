Fiscalía interviene Gobierno Regional de Áncash por presuntas irregularidades en obra millonaria

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino las instalaciones del Gobierno Regional de Áncash, tras denuncias periodísticas sobre un supuesto direccionamiento en una obra pública vial valorizada en 170 millones de soles.

La diligencia se realizó el último viernes alrededor de las 11:45 a.m. con la presencia del gobernador regional, Koki Noriega Brito, quien se encontraba en la sede regional durante la intervención fiscal.

Mediante un comunicado, Noriega detalló que entregó su celular personal al equipo fiscal y afirmó que no se hallaron indicios de corrupción en el equipo. También autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones, tributarios y bancarios para la investigación del Ministerio Público.

Antecedentes de la investigación

De acuerdo con la denuncia periodística, el Comité de Selección del GORE Áncash habría beneficiado al Consorcio Antonio Raimondi, a pesar de que esta agrupación había entregado información inexacta durante el proceso de licitación.

Presunto vínculo con 'Club de la Construcción'

Además, el consorcio tendría en sus filas a una de las empresas vinculada al denominado 'Club de la Construcción', según revelaron las investigaciones preliminares. La Fiscalía continúa recabando evidencias para determinar si existió direccionamiento indebido en la asignación de este contrato de gran envergadura financiera.