‘Muñequita Flor de Bolivia’: ¿Quién era la cantante que falleció en un accidente de tránsito en Moquegua?

El último miércoles 24 de setiembre, se registró un trágico accidente de tránsito en la vía interoceánica en Moquegua, que dejó como saldo 14 fallecidos, entre los que se encuentran la cantante Felicia Isabel Mendoza Aruquipa, conocida en el ambiente de la música como ‘Muñequita Flor de Bolivia’.

MUÑEQUITA FLOR DE BOLIVIA’ ERA UNA ARTISTA TALENTOSA

Aunque solo tenía 23 años, la ‘Muñequita Flor de Bolivia’, ya se había ganado el cariño del público de su país, así como también de los peruanos, especialmente en Puno, región a donde llegaba continuamente para deleitar a sus fans.

Mendoza Aruquipa, tenía un gran talento, llegándola a comprar con Flor Quispe, conocida como ‘Muñequita Sally’, quien perdió la vida hace más de 15 años atrás, en un accidente de tránsito, que enlutecio el folklore peruano.

Cabe mencionar que, en esta triple colisión también fallecieron integrantes de la agrupación ‘La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia’, quienes compartían escenario con ‘Muñequita Flor de Bolivia’.