Midagri declara el 3 de octubre como el "Día Nacional del Arroz Peruano"

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) declaró el 3 de octubre de cada año como el "Día Nacional del Arroz Peruano", una oficializada mediante la resolución ministerial N° 0376-2025-MIDAGRI.

La resolución publicada en el diario oficial El Peruano, tiene como objetivo principal resaltar los aportes de la cadena arrocera a la seguridad alimentaria, así como su impacto positivo en la generación de empleo y la dinamización de economías locales.

Asimismo, esta declaratoria propone la realización de actividades orientadas a "optimizar la comercialización del arroz" y diversificar su consumo, así como velar por el fortalecimiento de la cadena de valor.

PEDIDO DE ASOCIACIÓN

Cabe precisar que la institucionalización de esta fecha fue un pedido de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, a fin de resaltar la relevancia económica, productiva y social del arroz en el Perú.