Tacna: capturan contrabandistas y decomisan más de 100 celulares valorizados en S/ 250 mil

Representantes de la Policía Fiscal intervinieron a tres presuntos integrantes de la banda 'Los Huaqueros', e incautaron 106 celulares de contrabando, valorizados en aproximadamente 250 mil soles.

El operativo se realizó en el control aduanero de Vila Vila, en la región Tacna. luego del registro respectivo, toda la mercadería fue trasladada, en cajas selladas, a las instalaciones de Aduanas para su aforo.

MUY NERVIOSOS

Según revelaron los agentes, al momento de la inspección tres pasajeros del ómnibus de la empresa Hermanos Flores se mostraron muy nerviosos, por lo que revisó su equipaje de mano, descubriendo celulares,

Los detenidos fueron identificados como Inés M., a quien se le hallaron 15 teléfonos celulares en su mochila; Araceli V., se le encontró 50 equipos en una maleta; y Edwin R., se le decomiso 41 unidades.