Hace 30 minutos

Marina de Guerra alerta por oleaje anómalo en todo el litoral peruano

El fenómeno se mantendrá hasta el 30 de septiembre y podría afectar a bañistas, pescadores y embarcaciones menores.

La Marina de Guerra del Perú alertó que, desde el jueves 26 hasta el lunes 30 de septiembre, el litoral enfrentará condiciones de oleaje anómalo que podrían poner en riesgo a bañistas, pescadores y embarcaciones menores. El fenómeno se intensificará en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste, donde las olas superarán sus niveles habituales.

Variaciones en cada tramo del litoral

En la zona norte, entre Tumbes y Salaverry, las olas empezarán con ligera intensidad desde la noche del sábado 27, alcanzando nivel moderado el domingo 28 por la tarde, y volviendo a condiciones más leves hacia la noche del lunes 29. Por su parte, entre el Callao y San Juan de Marcona, el incremento será más notorio: desde esta noche se prevé oleaje ligero, que pasará a moderado y con momentos de fuerte intensidad entre la tarde del sábado 27 y la tarde del domingo 28.

En la franja sur, de San Juan de Marcona hasta Tacna, el fenómeno se manifestará desde la mañana del sábado 27, aumentando progresivamente a moderado durante la noche, y reduciéndose a ligero a partir del lunes 29. La Marina recordó que un oleaje ligero significa olas hasta un 50 % más altas de lo normal, mientras que un oleaje moderado puede duplicar su tamaño habitual.

El ente técnico explicó que este comportamiento del mar se asocia a la fase de luna nueva, que incrementa el nivel de las mareas en algunas zonas. En lugares como la playa La Pampilla, en Miraflores, ya se observan olas medianas y continuas, lo que constituye un peligro para quienes realizan actividades en el mar. Ante ello, se recomendó a autoridades regionales, locales y a la comunidad acuática adoptar medidas preventivas para evitar daños personales y materiales.


