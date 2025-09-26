Destacado promotor musical fue asesinado a puñaladas al interior de su vehículo en Huancayo

Según primeras informaciones, la tarde de ayer fue encontrado sin vida al interior de su auto a José Eduardo Baldeón Camarena, destacado promotor musical conocido como “El Flecha”, tenía varias puñaladas en distintas partes del cuerpo.

El vehículo del promotor, de 35 años, permaneció por horas estacionado en la calle Los Nevados, cerca del óvalo Julio Sumar, en Huancayo. Lo que llamó la atención de los vecinos que se comunicaron con la policía que llegó al lugar.

DILIGENCIAS PRELIMINARES

Los agentes del orden revelaron que el cuerpo presentaba lesiones de arma blanca: una en el pecho, una en el estómago y dos en la pierna derecha. Luego de recoger pruebas, el cadáver fue derivado a la morgue para la autopsia de ley.

De acuerdo con las diligencias preliminares, la pareja del empresario artístico sería una de las principales sospechosas del crimen. La mujer está detenida en la comisaría de El Tambo, donde permanentemente señala que es inocente.