Huancayo: prisión preventiva contra pastor acusado de abusar de niña con discapacidad

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Sub-Especializado en Violencia contra la Mujer de Huancayo dictó nueve meses de prisión preventiva contra un pastor por el presunto delito de abuso en agravio de una niña con discapacidad.

¿CÓMO PASARON LOS HECHOS?

De acuerdo a la denuncia interpuesta por la abuela de la víctima que sufre de discapacidad intelectual moderada, la pariente de la menor decidió encargarle a su nieta, mientras ella se iba a pastear.

Una vez los dos solos, el hombre religioso aprovechó la situación para realizar acciones que marcaron de por vida a la niña, quien no dudaría en contarle a su pariente lo que había vivido con el hombre de 54 años.

Al enterarse de las revelaciones, la familia de la menor de 10 años decidieron llevarla de inmediato al hospital El Carmen de Huancayo, a donde fue sometida a las pruebas necesarias, por lo que, después decidieron interponer una denuncia contra el pastor, quien fue recluido en el penal de la ciudad.