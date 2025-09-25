Cusco: profesor universitario de 71 años fue detenido por presunto acoso sexual a estudiante

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco separó de sus funciones al docente Justo Lavilla, de 71 años, quien fue encarcelado de manera preventiva por seis meses, tras ser denunciando de presunto acoso sexual por una estudiante.

La casa de estudios informó que la decisión fue adoptada por la Alta Dirección de la Universidad, luego de evaluar todos los hechos que se le imputan al maestro, a quien se le suspendió de sus labores académicas y administrativas, informa RPP.

RECHAZO Y SOLIDARIDAD

Mientras tanto las actividades académicas y administrativas siguen suspendidas por la toma de local que realizan los estudiantes de la Federación Universitaria de Cusco, como medida de rechazo y solidaridad con sus compañeras víctimas de acoso.

El profesor fue detenido en flagrancia en un salón de clases el pasado viernes 19 de setiembre, tras la denuncia de la alumna de la facultad de Educación, quien dijo que fue citada por el maestro a un lugar, donde presuntamente fue besada a la fuerza.