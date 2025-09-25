Al menos 10 muertos y 15 heridos, varios de ellos graves, deja choque de combi y tráiler en Puno

Un trágico accidente de tránsito se registró anoche en una carretera de Puno, cerca de Desaguadero, que dejó más de 10 personas fallecidas y 15 heridas, varias de ellas se encuentran en estado grave.

Una combi repleta de pasajeros colisionó frontalmente contra un tráiler que transportaba cal, el recate de los heridos fue muy complicado pues quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los heridos fueron trasladados de urgencia a la posta de salud de Titire, horas después los más graves fueron derivados a distintos nosocomios de la ciudad de Juliaca, para recibir atención especializada.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para investigar las circunstancias del terrible accidente y determinar responsabilidades, la poca visibilidad en la zona sería una de las causas del accidente.