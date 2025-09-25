¿Cuáles son las mejores universidades del Perú? Sunedu publica ranking 2021-2022

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el IV Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria (2021-2022), en el que dio a conocer su más reciente Ranking Universitario, herramienta que busca orientar a estudiantes y familias en la elección de instituciones de educación superior.

Este ranking se construyó a partir de datos administrativos y fuentes oficiales, evaluando criterios como la infraestructura, la producción científica, los procesos de acreditación y la empleabilidad de los egresados. En total, se analizaron 39 universidades públicas y 43 privadas, reflejando un panorama integral de la educación superior en el Perú.

Universidades públicas mejor posicionadas