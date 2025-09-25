Nacionales

Hace 43 minutos

¿Cuáles son las mejores universidades del Perú? Sunedu publica ranking 2021-2022

El informe de la institución reguladora revela las entidades públicas y privadas mejor posicionadas según indicadores de calidad educativa.

¿Cuáles son las mejores universidades del Perú? Sunedu publica ranking 2021-2022

El informe de la institución reguladora revela las entidades públicas y privadas mejor posicionadas según indicadores de calidad educativa.




La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el IV Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria (2021-2022), en el que dio a conocer su más reciente Ranking Universitario, herramienta que busca orientar a estudiantes y familias en la elección de instituciones de educación superior.

Este ranking se construyó a partir de datos administrativos y fuentes oficiales, evaluando criterios como la infraestructura, la producción científica, los procesos de acreditación y la empleabilidad de los egresados. En total, se analizaron 39 universidades públicas y 43 privadas, reflejando un panorama integral de la educación superior en el Perú.

Universidades públicas mejor posicionadas

  1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

  2. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

  3. Universidad Nacional de Ingeniería

  4. Universidad Nacional Agraria La Molina

  5. Universidad Nacional de Trujillo

  6. Universidad Nacional Federico Villarreal

  7. Universidad Nacional de Moquegua

  8. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

  9. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

  10. Universidad Nacional del Altiplano

  11. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco

  12. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

  13. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

  14. Universidad Nacional de Barranca

  15. Universidad Nacional de Tumbes

  16. Universidad Nacional de Cajamarca

  17. Universidad Nacional del Centro del Perú

  18. Universidad Nacional Autónoma de Chota

  19. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

  20. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

  21. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

  22. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur

  23. Universidad Nacional de San Martín

  24. Universidad Nacional de Piura

  25. Universidad Nacional del Santa

  26. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

  27. Universidad Nacional de Jaén

  28. Universidad Nacional San Luis Gonzaga

  29. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

  30. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

  31. Universidad Nacional José María Arguedas

  32. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

  33. Universidad Nacional del Callao

  34. Universidad Nacional Agraria de la Selva

  35. Universidad Nacional de Frontera

  36. Universidad Nacional de Cañete

  37. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía

  38. Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas

  39. Universidad Nacional de Juliaca

    Universidades privadas mejor posicionadas

  40. Universidad Peruana Cayetano Heredia

  41. Pontificia Universidad Católica del Perú

  42. Universidad Científica del Sur

  43. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

  44. Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

  45. Universidad de San Martín de Porres

  46. Universidad César Vallejo

  47. Universidad Continental

  48. Universidad Ricardo Palma

  49. Universidad de Lima

  50. Universidad Privada del Norte

  51. Universidad Privada San Juan Bautista

  52. Universidad Peruana Unión

  53. Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

  54. Universidad del Pacífico

  55. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

  56. Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unife)

  57. Universidad Autónoma de Ica

  58. Universidad de Piura

  59. Universidad Privada Norbert Wiener

  60. Universidad Antonio Ruiz de Montoya

  61. Universidad de Ciencias y Humanidades

  62. Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

  63. Universidad Señor de Sipán

  64. Universidad Privada Antenor Orrego

  65. Universidad Privada de Tacna

  66. Universidad Autónoma del Perú

  67. Universidad Católica San Pablo

  68. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt

  69. Universidad para el Desarrollo Andino

  70. Universidad ESAN

  71. Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

  72. Universidad Marcelino Champagnat

  73. Universidad María Auxiliadora

  74. Universidad La Salle

  75. Universidad Peruana Los Andes

  76. Universidad Le Cordon Bleu

  77. Universidad Andina del Cusco

  78. Universidad Católica Sedes Sapientiae

  79. Universidad de Huánuco

  80. Universidad Jaime Bausate y Meza

  81. Universidad Tecnológica de los Andes

  82. Universidad Católica de Santa María


Temas Relacionados: EducaciónSan MarcosSuneduSuperintendencia Nacional De Educación Superior UniversitariaUniversidad Nacional Mayor De San MarcosUniversidad Peruana Cayetano HerediaUniversidadesUnmsm

También te puede interesar:

BANNER