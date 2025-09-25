¿Cuáles son las mejores universidades del Perú? Sunedu publica ranking 2021-2022

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el IV Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria (2021-2022), en el que dio a conocer su más reciente Ranking Universitario, herramienta que busca orientar a estudiantes y familias en la elección de instituciones de educación superior.
Este ranking se construyó a partir de datos administrativos y fuentes oficiales, evaluando criterios como la infraestructura, la producción científica, los procesos de acreditación y la empleabilidad de los egresados. En total, se analizaron 39 universidades públicas y 43 privadas, reflejando un panorama integral de la educación superior en el Perú.
Universidades públicas mejor posicionadas
-
-
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
-
Universidad Nacional de Ingeniería
-
Universidad Nacional Agraria La Molina
-
Universidad Nacional de Trujillo
-
Universidad Nacional Federico Villarreal
-
Universidad Nacional de Moquegua
-
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
-
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
-
Universidad Nacional del Altiplano
-
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
-
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
-
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
-
Universidad Nacional de Barranca
-
Universidad Nacional de Tumbes
-
Universidad Nacional de Cajamarca
-
Universidad Nacional del Centro del Perú
-
Universidad Nacional Autónoma de Chota
-
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
-
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
-
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
-
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur
-
Universidad Nacional de San Martín
-
Universidad Nacional de Piura
-
Universidad Nacional del Santa
-
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
-
Universidad Nacional de Jaén
-
Universidad Nacional San Luis Gonzaga
-
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
-
Universidad Nacional José María Arguedas
-
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
-
Universidad Nacional del Callao
-
Universidad Nacional Agraria de la Selva
-
Universidad Nacional de Frontera
-
Universidad Nacional de Cañete
-
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía
-
Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas
-
Universidad Nacional de Juliaca
Universidades privadas mejor posicionadas
-
Universidad Peruana Cayetano Heredia
-
Pontificia Universidad Católica del Perú
-
Universidad Científica del Sur
-
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
-
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
-
Universidad de San Martín de Porres
-
Universidad César Vallejo
-
Universidad Continental
-
Universidad Ricardo Palma
-
Universidad de Lima
-
Universidad Privada del Norte
-
Universidad Privada San Juan Bautista
-
Universidad Peruana Unión
-
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)
-
Universidad del Pacífico
-
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
-
Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unife)
-
Universidad Autónoma de Ica
-
Universidad de Piura
-
Universidad Privada Norbert Wiener
-
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
-
Universidad de Ciencias y Humanidades
-
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
-
Universidad Señor de Sipán
-
Universidad Privada Antenor Orrego
-
Universidad Privada de Tacna
-
Universidad Autónoma del Perú
-
Universidad Católica San Pablo
-
Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt
-
Universidad para el Desarrollo Andino
-
Universidad ESAN
-
Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
-
Universidad Marcelino Champagnat
-
Universidad María Auxiliadora
-
Universidad La Salle
-
Universidad Peruana Los Andes
-
Universidad Le Cordon Bleu
-
Universidad Andina del Cusco
-
Universidad Católica Sedes Sapientiae
-
Universidad de Huánuco
-
Universidad Jaime Bausate y Meza
-
Universidad Tecnológica de los Andes
-
Universidad Católica de Santa María