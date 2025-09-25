Trujillo: desarticulan a “Los Injertos de Los Pulpos Nueva Generación”

Agentes de la Divincri intervinieron a cuatro extorsionadores, quienes exigían hasta 20 mil soles a profesionales y comerciantes a cambio de no atentar contra sus vidas.

La Policía Nacional del Perú logró un importante golpe contra la criminalidad en La Libertad. En una rápida acción, agentes de la Divincri Trujillo capturaron a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal “Los Injertos de Los Pulpos Nueva Generación”, dedicada a la extorsión agravada en el distrito de Julcán.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos exigían entre 10 mil y 20 mil soles a empresarios y comerciantes locales bajo amenazas de muerte. El jefe de la Divincri Trujillo, coronel PNP Johnny Huamán, precisó que uno de los capturados ya había purgado una condena de ocho años en el penal El Milagro por el mismo delito de extorsión.

Los intervenidos fueron identificados como Mery Yuliana Fernández Castillo, alias “Ruca” (20), Víctor Alfonso Cabrera Castro, alias “Mocho” (34), Leliz Eraldo Cabrera Mendocilla, alias “Momia” (43), y Carlos Henry Reyes Vega, alias “Sobrino” (18). Durante el operativo, la Policía incautó decenas de stickers extorsivos que eran colocados en viviendas y negocios para intimidar a las víctimas.

TRASLADADOS A LA DIVINCRI

Todos los detenidos fueron trasladados a la sede de la Divincri Trujillo, donde permanecerán mientras avanzan las investigaciones fiscales por el presunto delito de extorsión. La Policía no descarta que existan más implicados en esta red criminal que habría operado en distintas zonas de la región.