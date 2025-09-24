Gobierno crea Comisión Nacional de camélidos sudamericanos

La medida del MIDAGRI, busca impulsar la competitividad, conservación y articulación de la cadena productiva de alpacas, llamas, vicuñas y guanacos en beneficio de las comunidades andinas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó, mediante la Resolución Ministerial N.° 0372-2025-MIDAGRI, la creación de la Comisión Nacional de Camélidos Sudamericanos. Su misión será proponer acciones y medidas concretas para fortalecer el desarrollo sostenible de la cadena productiva de alpacas, llamas, vicuñas y guanacos, especies emblemáticas del ande peruano y fuente de sustento para miles de familias en el país.

La comisión elaborará un diagnóstico integral de la situación actual del sector, formulará propuestas de mejora normativa, técnica e institucional, y dará seguimiento a políticas, proyectos y tecnologías aplicadas al manejo de camélidos. Asimismo, impulsará la articulación interinstitucional entre entidades públicas, privadas, universidades y gremios de productores, con el fin de garantizar un trabajo coordinado y de impacto.

La presidencia estará a cargo del Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Además, se podrá convocar a especialistas y representantes de la sociedad civil para enriquecer el debate técnico y aportar a la construcción de soluciones.

Con esta decisión, el Estado reafirma su compromiso de potenciar la competitividad del sector camélido, mejorar la calidad de vida de los criadores y conservar el patrimonio genético y ambiental de estas especies, consolidando al Perú como líder en la producción sostenible de camélidos sudamericanos.