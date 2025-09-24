Dictan 18 meses de prisión preventiva contra banda que montó falsa comisaría y agencia de encomiendas

El Poder Judicial impuso 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de una banda criminal que montó una falsa comisaría y agencia de encomiendas en Chimbote, región Áncash.

Los imputados son Luis Segura Laurencio (31), Jean Pozo Paz (36), Grover García Verde (25), Paulo Rodríguez Díaz (29), Francisco Segura Quiroz (38), Santos Maldonado Espinoza (29) y Cristian Machay de los Santos (33).

Dicha medida fue dictada mientras continúan las investigaciones en su contra por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio en la modalidad de estafa. La Policía los detuvo a inicios de septiembre tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos de distintas partes del país.

Modus operandi y mecanismo de estafas

Los delincuentes adaptaron una vivienda en el asentamiento humano Ramal Playa, en Chimbote, para simular ser una comisaría y una oficina de empresa de encomiendas. Pintaron las paredes con el color verde de la Policía Nacional del Perú e instalaron mobiliario y distintivos falsos con el objetivo de dar apariencia de legalidad a sus operaciones delictivas.

Una vez que los compradores aceptaban la oferta, se les solicitaba el pago del monto acordado bajo la promesa de que el producto sería enviado desde la falsa oficina de encomiendas. Sin embargo, ninguna de las víctimas recibía lo que había comprado.