Chimbote: policía desarticula clan familiar del ‘Cojo Mame’ dedicado a la venta de drogas

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló el clan familiar del ‘Cojo Mame’, presuntamente dedicado al tráfico de drogas en la región Áncash. El operativo se ejecutó en cuatro inmuebles del asentamiento humano Santa Cruz, en Chimbote, y en Tierra Prometida, en Nuevo Chimbote, informó la División Policial de la jurisdicción.

La intervención, autorizada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, permitió la captura de ocho personas, entre ellas Squimer Rojas Alayo (34), alias ‘Cojo Mame’, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal. También fueron detenidos Carlos Risco Trujillo (46), Ana Valiente Calderón (42), Percy Carrasco Ramírez (25), Yarixa Risco Trujillo (24), Iván Risco Trujillo, Jimmy Benítez Balas (34) y Diana Risco Trujillo (30).

ALLANAMIENTO

Durante el allanamiento, la PNP incautó 415 gramos de pasta básica de cocaína (PBC) a granel y en ketes, un kilo y 100 gramos de clorhidrato de cocaína, marihuana, cuatro armas de fuego, once municiones, 16 mil soles en efectivo, pasaportes, celulares y chips de distintas operadoras. Asimismo, se hallaron utensilios para el procesamiento de drogas, como una balanza electrónica, una cuchara de metal y un colador de plástico.

El operativo contó con la participación de cuatro fiscales antidrogas y 40 efectivos policiales, logrando un duro golpe contra el tráfico ilícito de drogas en la provincia del Santa.