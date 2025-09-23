Iquitos: cortan el cabello y obligan a hacer ejercicios a joven acusado de intento de robo

Cansados de seguir teniendo casos criminales, los pobladores del asentamiento humano Villa San José de Iquitos, decidieron detener a un menor de 16 años, acusado de intentar robar dentro de una vivienda.

VECINOS TOMARON JUSTICIA CON SUS PROPIAS MANOS

Ante el poco accionar de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los vecinos decidieron córtale el cabello al joven señalado de ladrón, y como si no fuera poco, lo obligaron a realizar una serie de actividades físicas.

Los residentes mencionaron que en ningún momento lo agredieron al menor de edad, sino que, lo enviaron a hacer ejercicios con todos los objetos que busca llevarse del predio, como balón de gas y accesorios personales de los habitantes de la casa.

Finalmente, al terminar las obligaciones que le dieron los moradores, el joven fue entregado a los efectivos de la PNP, quienes lo pusieron a disposición de las autoridades respectivas. Los residentes hicieron un llamado para que puedan instalar una caseta de seguridad.