Incautan 220 kilos de marihuana en Huánuco: mercadería está valorizada en miles de dólares

Según informó la Policía Nacional, en un amplio operativo decomisaron 220 kilos de marihuana, acondicionados en diez sacos de polietileno, en el distrito de Pinra, provincia de Huacaybamba, en la región de Huánuco.

En el lugar, los agentes policiales destruyeron inmediatamente 8 sacos de la marihuana incautada, equivalente a 176 kilos. En tanto, los dos sacos restantes, con un peso de 44 kilos, fueron decomisados para diligencias de ley.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Trascendió que la droga incautada estaba valorizada en 88 000 soles; unos 25 238 dólares, siendo esta incautación un golpe económico directo a la organización criminal que opera en la zona, manifestaron las autoridades.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Antidrogas, a través de la División de Maniobra Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga y el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas, Tingo María, informa RPP.